Jenifer : "Toujours cette morale très jolie... C'est ce que j'aime chez Maya"

Maya, la petite abeille créée en 1975, est de retour au cinéma pour séduire une toute nouvelle génération d'enfants avec "Maya l'abeille 2 - Les jeux du miel". La petite héroïne jaune et noire et ses amis vont devoir se surpasser pour vaincre l'équipe de Violette, un nouveau personnage très rusé. Ce film d'animation réalisé par Noël Cleary et Serge Delfino, avec notamment les voix de Jenifer (Maya) et de Lou (Violette), est l'idéal pour les tout petits en cette période de vacances.



Ce mercredi 18 juillet 2018, Karima Charni, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente "Maya l'abeille 2 - Les jeux du miel". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 18/07/2018 présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.