Jennifer Aniston ne veut pas d’anti-vaccin parmi ses cercles de "Friends"

Elle milite pour la distanciation sociale et le port du masque depuis le début de la pandémie. Et plaide désormais pour la vaccination pour tous. Jennifer Aniston a fait de son compte Instagram un outil pour inciter ses fans à prendre soin les uns des autres face au Covid-19.

"De nombreuses personnes sont encore anti-vaccin ou n’écoutent simplement pas les faits. C’est vraiment dommage. J’ai perdu quelques personnes dans mon entourage qui refusaient de se faire vacciner ou de dire s’ils étaient vaccinés ou pas. C’est malheureux", explique-t-elle au magazine InStyle cette semaine. "Pour moi, c’est votre obligation morale et professionnelle d’informer, comme nous ne sommes pas tous inoculés et testés tous les jours. C’est compliqué parce que tout le monde a le droit d’avoir sa propre opinion. Mais beaucoup d’opinions n’ont pas l’air de s’appuyer sur autre chose que de la peur ou de la propagande", insiste-t-elle.

Suffisant pour déchaîner de virulents commentaires chez certains ne comprenant pas sa position. Jennifer Aniston a choisi de répondre à l’un d’entre eux dans sa story Instagram. "Mais si elle est vaccinée, elle est protégée non ? Pourquoi est-ce qu’elle a peur d’être entourée de personnes non vaccinées ?", s’interroge une internaute.

"Parce que si vous avez le variant, vous pouvez me le transmettre, réplique la star de The Morning Show. Je serai peut-être légèrement malade mais je ne serai pas hospitalisée et je ne mourrai pas. MAIS JE PEUX le transmettre à quelqu’un d’autre qui n’a pas reçu le vaccin et dont la santé est altérée (ou qui a une condition préexistante) – et je peux donc mettre des vies en danger". "C’est ça mon inquiétude", souligne-t-elle, rappelant que "nous devons nous préoccuper d’autre chose que de nous-mêmes".