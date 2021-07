Jennifer Lopez et Ben Affleck officialisent (enfin) leur relation

17 ans après leur séparation, Jennifer Lopez et Ben Affleck sont à nouveau en couple. Alors que la rumeur d'un retour de flamme courait depuis plusieurs mois, la chanteuse et le comédien ont décidé d'officialiser. À l'occasion de ses 52 ans, Jennifer Lopez a publié une photo sur laquelle elle embrasse passionnément celui qui fût son grand amour. “52 ans, voilà ce que ça fait”, a écrit J-Lo en légende d'une série de clichés où elle pose en bikini orange et kimono fleuri.

D'après le Daily Mail, les amoureux ont posé leurs valises sur un sublime yacht à 130 millions de dollars (110 millions d'euros), voguant au large de Saint-Tropez. Sur les photos dévoilées par le quotidien ce samedi, on voit le couple s'embrasser sur le ponton du bateau qui comprend sept chambres, une salle de sport et un hammam. Les tourtereaux ont également rejoué la fameuse scène du clip de Jenny from the Block, dans laquelle Ben Affleck pose délicatement sa main sur le postérieur de sa compagne.