Jérémy Ferrari : l'art de faire rire du pire

Il fait partie du Top 5 des "one-man-shows" les plus vus en France, avec plus de 250 000 spectateurs. Et il est sans doute l'humoriste le plus politiquement incorrect du moment. Il s'agit de Jérémy Ferrari, qui est actuellement en tournée dans toute la France, avec son nouveau spectacle "Vends 2 pièces à Beyrouth". Guerre, religion, attentat... il sait faire rire du pire.



