Joan Baez : une dernière tournée qui passe par l'Olympia

Après 60 ans de carrière, la reine du folk Joan Baez fait sa tournée d'adieu, en passant à Paris pour dix dates. En effet, à 77 ans, l'interprète des tubes "Here's to You" et "Diamonds and Rust" est fatiguée physiquement et vocalement. Figure emblématique du militantisme dans les années 60 et 70, elle combat aujourd'hui les idées de Donald Trump et s'engage pour le climat. Une fois qu'elle posera sa guitare en 2019, elle se consacrera à sa deuxième passion : la peinture. Néanmoins, son dernier album "Whistle Down the Wind" est disponible dans les bacs et l'artiste sera également en concert à l'Olympia et à Strasbourg en février prochain.



Ce mardi 5 juin 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle de la tournée d'adieu de Joan Baez, la reine du folk. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 05/06/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.