Sexe, politique et rock n’roll : le Festival de Deauville veut réveiller la rentrée cinéma

Mais où sont passés les blockbusters américains ? En jetant un œil au box-office de l’été en France, dominé par Kaamelott, OSS 117 et Bac Nord, on s’aperçoit que les studios hésitent encore à lancer leurs superproductions couteuses sur un marché encore incertain. Le Festival de Deauville, dont la 47e édition débute ce soir, s’adapte à cette nouvelle donne en proposant un best of de la production indépendante des mois à venir. Et en ouvrant sa programmation au cinéma mondial avec une sélection de pépites du dernier Festival de Cannes, encore inédites en salles. Ce qui ne veut pas dire que les stars seront absentes, bien au contraire…

"Boycotté" par Hollywood selon ses propres termes, suite à ses déboires personnels, Johnny Depp sera la grande attraction du week-end. L’ex-Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, 58 ans présentera dimanche City of Lies de Brad Furman, un polar tourné en 2017 avant que la profession lui tourne le dos. Preuve que le comédien plus rock n’roll de sa génération suscite toujours un formidable engouement, la rencontre publique à laquelle il a accepté de se prêter ce samedi prochain est sold out depuis plusieurs jours.