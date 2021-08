Johnny Depp sera bien sur les planches de Deauville début septembre

C’est LE gros coup des organisateurs du Festival de Deauville. Johnny Depp, 58 ans, fera le déplacement en Normandie pour la 47e édition qui ouvrira ses portes le 3 septembre. L’acteur américain qui participera à une rencontre avec le public, présentera City of Lies, un thriller de Brad Furman consacré à l’enquête sur la mort des rappeurs Notorious B.I.G. et Tupac Shakur. Le film, tourné en 2017, est longtemps resté inédit en salles en raison des déboires personnels de la star, accusé de violences conjugales par son ex-épouse, l’actrice Amber Heard.

S’il n’a plus tourné depuis de longs mois, il n’en reste pas moins l’un des acteurs les plus populaires de sa génération, de ses débuts dans la série 21 Jump Street au carton de la franchise Pirates des Caraïbes. Dans une interview accordée le week-end dernier au Sunday Times, il s’estime "boycotté" par Hollywood et n’a pour l’heure pas de nouveaux projets au cinéma. L’Europe lui offrira-t-elle l’occasion de se relancer ? Outre Deauville, Johnny Depp sera l’invité fin août du Festival de Karolvy Vary en République Tchèque et du Festival de San Sebastian en Espagne fin septembre.