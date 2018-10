"Johnny English-contre attaque", le troisième volet vient de sortir. L'anti James Bond, le pire agent secret au monde est interprété par Rohan Atkinson. Selon The Gardian, il est la caricature des Anglais après le Brexit. Dans la réalité, l'acteur est bègue et il exploite son handicap au cinéma. Après une longue carrière à jouer les comiques, il voudrait tenir des rôles plus sérieux. De quel personnage du cinéma français s'est-il inspiré pour jouer M. Bean ?