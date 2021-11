Joséphine Baker au Panthéon : quand la star de cabaret est devenue une espionne au service de la Résistance

Une Résistance dont elle a tout de suite embrassé la cause : dès les premiers mois du conflit, elle se porte volontaire pour divertir les soldats français déployés sur la ligne Maginot. Naturalisée française en 1937 après son mariage avec Jean Lion, un industriel juif, celle qui était arrivée à Paris en 1925 à l'âge de 19 ans considère alors qu'il s'agit d'un juste retour des choses. Et très vite, elle propose ses services : "C'est la France qui m'a faite ce que je suis, je lui garderai une reconnaissance éternelle. Vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez", affirme-t-elle à l'automne 1939 à Jacques Abtey, chef du contre-espionnage militaire à Paris au service Forces françaises libres.

Devant l'avancée des troupes allemandes en mai 1940, c'est l'heure de la fuite. Cap d’abord sur son château des Milandes, perché au-dessus des eaux de la Dordogne, puis vers le Portugal. Dans ses bagages, elle emporte des partitions musicales… et en profite pour correspondre avec Londres. Les informations récoltées sont en effet rédigées à l'encre sympathique, invisible sur ces documents. L'artiste transporte parfois elle-même ces notes compromettantes dans son soutien-gorge.

"C'est très pratique d'être Joséphine Baker. Dès que je suis annoncée dans une ville, les invitations pleuvent. À Séville, à Madrid, à Barcelone, le scénario est le même. J'affectionne les ambassades et les consulats qui fourmillent de gens intéressants. Je note soigneusement en rentrant(...). Mes passages de douane s'effectuent toujours dans la décontraction. Les douaniers me font de grands sourires et me réclament effectivement des papiers, mais ce sont des autographes !", s'amusera plus tard la danseuse dans l'ouvrage autobiographique "Joséphine" (éd. Robert Laffont).