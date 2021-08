Joséphine Draï est "Belle, belle, belle" dans une piquante comédie à découvrir sur Salto

Disponible en avant-première sur Salto avant d’être diffusé sur TF1, Belle, belle, belle signe une adaptation piquante et réussie du film I Feel Pretty. Joséphine Draï succède à l’humoriste Amy Schumer dans la peau d’une jeune femme mal dans la sienne qui va peu à peu reprendre confiance. L’actrice popularisée par la série Plan Cœur ne manque pas d’audace et dépasse parfois les limites. La vulgarité de son homologue américaine en moins. L’empathie est totale pour son Alice, héroïne tendre et drôle avec qui on irait bien chanter "Dieu m’a donné la foi" d’Ophélie Winter au karaoké – la scène qui fait la jonction entre les deux épisodes de 50 minutes.