TF1 et LCI coachent des femmes expertes pour accélérer leur présence dans les médias

Elles sont économistes, climatologue, scientifiques, médecins ou pénalistes. Pourtant, ces femmes de savoir, aux parcours singuliers et remarquables, ont beaucoup plus de mal à rentrer dans la lumière que leurs homologues masculins. Et sont donc souvent moins visibles sur les plateaux de télévision. En 2016, le groupe TF1 avait décidé de mener une enquête pour mesurer la représentation des femmes expertes dans ses journaux et magazines d’information. Et le constat fut implacable : les femmes représentaient seulement 34% des personnes vues dans les journaux télévisés de la chaîne, et 22% des experts intervenants.

Face à ce bilan, le groupe avait lancé l’opération "Expertes à la Une" afin d’augmenter leur visibilité sur ses antennes. Quelques années ont passé et des progrès ont été réalisés : en 2020, plus de 41% de femmes sont présentes dans les reportages de la chaîne, et près de 30% d'expertes. Mais le pari n'est pas encore gagné. Il a donc été décidé d'aller plus loin en créant la toute première promotion d'"Expertes à la Une", qui réunit 15 professionnelles de 25 à 60 ans, issues de secteurs aussi variés que la santé, la recherche médicale, la justice, la sécurité (police et gendarmerie), l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat, l'économie, la géopolitique ou encore le climat.