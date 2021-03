VIDÉO - L'incroyable vie de Valérie André, pilote, parachutiste, chirurgienne et militante féministe

Ce documentaire retrace l'ascension hors du commun de Valérie André, première femme générale de l'armée française, aujourd'hui âgée de 98 ans. Cette héroïne de guerre a sauvé des centaines de combattants en Indochine et en Algérie. Elle a aussi livré un combat sans merci pour l’égalité des sexes dans l’univers militaire, tant et si bien que l’armée française figure aujourd’hui parmi les plus féminisées au monde.

C'est ce qu'on appelle une femme d'exception. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Histoire TV diffuse ce lundi 8 mars à 17h10, "Madame le général", produit par Ladybirds Films et Histoire TV, de Jean-Pierre C. Brouat.

C'est par une volonté sans failles que Valérie André a mené toutes ses victoires. À 26 ans, diplômée en médecine, Valérie André obtient en parallèle son brevet de parachutiste et s'engage comme médecin militaire dans l'Armée. Direction l'Indochine. À 29 ans, avec 129 missions effectuées, elle a permis d’évacuer plus d’une centaine de blessés. Valérie André passionne. Le dessinateur Uderzo en fait même une héroïne dans ses planches bien avant l'apparition d'Astérix. Devenue capitaine, elle poursuit sa carrière en Algérie.

Le 21 avril 1976, jour de son anniversaire, elle devient la première femme générale des armées françaises. À 54 ans, elle a donc gravi les échelons là où aucune femme n'avait accédé précédemment : "Quand on arrive au sommet de la hiérarchie, on a un certain pouvoir de décision et ce qui est agréable, c’est qu’on peut mettre en application ce qu’on a envie de voir évoluer dans le bon sens, et ça, c’est une grande récompense."

Héroïne de guerre, elle a été élevée au rang de grand-croix de l’ordre national du Mérite. Valérie André met fin à sa carrière militaire en 1981, elle aura brillamment réussi à briser le plafond de verre et à devenir la femme la plus décorée de son époque.

*"Madame le général", ce lundi 8 mars à 17h10 et le mardi 9 mars à 20h50 sur la chaîne Histoire TV