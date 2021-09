Julie Gayet, dans "Une mère parfaite" sur TF1 : "Quoi qu'elles fassent, les mères sont toujours jugées"

Je pense que la fiction a éveillé ma fibre maternelle, car j'ai deux fils de 21 et 23 ans. Ce que vit Hélène, c'est le pire cauchemar de tout parent. Et puis j'ai toujours besoin de m'engager dans des projets sincères et là, c’était le cas Une mère parfaite traite de nombreuses problématiques qui me touchent comme la place de la femme dans la société ou la violence faites aux femmes. Tout cela coïncide avec le travail que je fais pour La Fondation des femmes.

C'est plus, compliqué pour une femme de s'exprimer, de dire non

C'est plus, compliqué pour une femme de s'exprimer, de dire non - Julie Gayet

En voyant la fiction, on se dit que les mères sont toujours jugées, quoi qu'elles fassent. Le ressentez-vous ?

Oui complètement ! Et encore plus en Allemagne, où vit Hélène. Les femmes ont cette pression terrible de la société qui martèle cette vieille idée de la psychanalyse que, durant les cinq premières années de la vie d'un enfant, le rôle de la mère est primordial. Donc si elle travaille, c'est une mauvaise mère. On voit tellement de femmes qui culpabilisent et abandonnent leur carrière. Il ne faut pas oublier que les pères aussi ont, eux aussi, leur place dans l'éducation des enfants.

Pensez-vous que c'est plus difficile d'élever une fille dans notre société ?

Probablement. Et je pense que c'est important d'élever les garçons avec cette conscience-là. Simone de Beauvoir disait "On ne naît pas femme, on le devient". De la même manière, on ne naît pas homme non plus, on le devient. Il y a une vraie responsabilité. Après il y a dans la fiction cette idée que les femmes doivent choisir entre la sécurité ou la liberté. Elles ne peuvent pas sortir seules le soir, elles doivent faire attention à la façon dont elles s'habillent. Les hommes n'ont pas cette pression-là.

La série parle aussi de viol et de consentement. Un sujet très actuel...

Oui la série parle de cela aussi, du consentement et de la libération de la parole. C'est plus, compliqué pour une femme de s'exprimer, de dire non. Je trouve que cette libération de la parole engendrée par le mouvement MeToo permet enfin une vraie discussion. Avant, les femmes se sentaient chacune seules et ne parlaient pas. Aujourd'hui, il y a un vrai mouvement et c'est important car, comme dit l'adage, ensemble on va plus loin.