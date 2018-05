Julien Clerc fête ses 50 ans de carrière

Âgé de 70 ans, Julien Clerc conserve encore sa voix atypique et impressionnante qui a conquis ses fans depuis longtemps. Un timbre vocal qu'il veille à entretenir à l'aide de quelques cours de chant. A l'occasion de ses 50 ans de carrière, il offre un nouvel album en collaboration avec des artistes tels que Calogero, Vianney et Marie Bastide. Par ailleurs, le chanteur est actuellement en tournée dans tout le pays, pour partager des moments de bonheur inoubliables avec son public.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.