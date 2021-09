Julien Doré et Louane rejoignent Patrick Fiori et Kendji Girac dans le jury de "The Voice Kids"

"The Voice Kids" revient. Absent de l’antenne de TF1 en 2021, au profit de l’édition "All Stars" actuellement en cours de diffusion, le programme reviendra en 2022, annonce la chaîne ce mercredi. Patrick Fiori, coach vainqueur de la saison 7 avec Rébecca, est reconduit pour la huitième aux côtés de Kendji Girac et de deux petits nouveaux, Louane et Julien Doré, qui succèdent à Jenifer et Soprano dans les fauteuils rouges.

Pour Louane, c’est un peu un retour à la maison puisqu’elle a été demi-finaliste de la saison 2 de "The Voice" avant de se lancer dans une brillante carrière de chanteuse et d’actrice, couronnée par une Victoire de la musique pour l’album Chambre 12 et un César pour son rôle au cinéma dans La Famille Bélier. Elle a publié l’an dernier un nouveau disque, Joie de vivre, et vient de tourner dans Vision, une nouvelle série qui sera diffusée l’an prochain sur TF1.