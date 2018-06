Julien Silliau : "C'est un cirque plus jeune, plus hybride, à la rencontre de plusieurs arts"

Le collectif des 7 doigts de la main, créé en 2002 à Montréal par sept artistes de cirque, est de retour pour son spectacle "Réversible" à La Seine Musicale jusqu'au 10 juin. Sur scène, quatre hommes et quatre femmes vont nous raconter leurs histoires et celles de leurs ancêtres à travers leurs arts. Entre danses, acrobaties, tableaux de groupe et individuels, on peut dire que cette troupe sait allier humour et émotions.



Ce jeudi 7 juin 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente "Réversible", le spectacle des 7 doigts de la main. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 07/06/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.