"Kaamelott" : découvrez les affiches inédites du film

La sortie de Kaamelott approche à grand pas. Plusieurs fois repoussé à cause de la pandémie, le film inspiré de la série à succès de M6 diffusée de 2005 à 2009, sortira enfin le 21 juillet. Et pour faire patienter les fans, Alexandre Astier a dévoilé ce jeudi une série d'affiches qui mettent en avant les héros de la fiction qu'il a créée. "Kaamelott, ça se rapproche", s'est réjouit le réalisateur sur Twitter.

Dans une ambiance digne de Game of Thrones, on découvre le portrait des différents héros du long-métrage surplombé d'une citation. "Je vais être franc : je ne suis pas friand de voyages nautiques", confie Alzagar (Guillaume Gallienne), tandis que Lancelot du Lac (Thomas Cousseau) annonce : "Personne ne sait où est Guenièvre… et personne ne le saura jamais". On peut aussi découvrir Léodagan de Carmélide (Lionnel Astier) ruminer : "Le fils de Pendragon est de retour ? Eh ben qu’il vienne", tandis que Loth D’Orcanie tente une citation faussement latine : "Absque Argento… Et zut, je n’ai plus la suite..."