"Kaamelott" et "OSS 117" redonnent des couleurs aux salles de cinéma malgré le pass sanitaire

Ils résistent aussi vaillamment que les habitants du Royaume de Logres. Et avec autant d’assurance qu’Hubert Bonisseur de La Bath. Deux films français tirent leur épingle du jeu dans un contexte très difficile pour les salles de cinéma depuis la mise en place du pass sanitaire. Leur point commun ? Le rire. Kaamelott et OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire survolent un box-office boudé par un public encore non-vacciné ou sans envie de se frotter aux tests PCR.

Un score d’autant plus impressionnant qu’il égale presque en 24 heures les résultats obtenus en une semaine par deux blockbusters américains. Jungle Cruise, l’aventure familiale Disney avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, a séduit 284.661 spectateurs depuis sa sortie le 28 juillet. L’explosif The Suicide Squad, nouveau chapitre sanglant sur les super-vilains de l’univers DC, suit juste derrière avec 256.516 curieux. Le pass sanitaire semble avoir fait caler un autre film à gros budget venu des États-Unis. Après un démarrage record avec 1.015.247 billets écoulés la semaine de sa sortie, c’est la panne sèche pour Fast and Furious 9 qui a perdu 81% de sa fréquentation en deuxième semaine. Il n’affichait plus que 172.152 nouvelles entrées pour sa troisième semaine en salles.