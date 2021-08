"La politique, ça me rend triste" : Alexandre Astier pas fan de la présidentielle 2022

Réticent à expliquer le phénomène autour du film, inspiré de la série à succès, Alexandre Astier laisse entendre qu’il aurait tout arrêté en cas d’échec. "Il y a un signe. Si je m’étais totalement vautré, ça voudrait dire ‘les gens n’en veulent pas de mes histoires’. Donc on ne va pas continuer à leur raconter !". Vu le carton du premier, qui devrait sans mal franchir la barre des 3 millions d'entrées, la mise en chantier du second ne saurait tarder. "Peut-être que le 2, ce ne sera pas qu'un seul 2", a-t-il lâché, énigmatique.

Si l’acteur, scénariste et réalisateur est un homme qu’on écoute, l’idée de donner son avis sur l’actualité l’enchante moyennement. Et s’il y a un sujet sur lequel il se gardera bien d’être prescripteur, c’est l’élection présidentielle. "Je ne suis pas ces trucs-là de près. En général ça me rend assez triste, j’ai du mal", a-t-il expliqué en réponse à une question de Yann Barthès. "J’ai du mal avec la com’ politique. Je crois qu’il y a beaucoup de gens qui vont voter pour celui qui a gagné le capital sympathie."

Alexandre Astier a toutefois une petite idée qui pourrait inspirer les candidats, actuels et futurs : "Moi je serais très heureux avec une politique où les gars ont le droit de dire ce qu’ils vont faire dans un petit cahier bleu à cinq pages. C’est le même cahier, il est bleu, et ils n’ont pas le droit de parler. On lit ce qu’il y a dedans et on choisit (...) Tant que ça ne sera pas ça pour moi, il y a un truc qui est plutôt de l’ordre de nos métiers à nous, de séduire. Il ne peut pas y avoir de séduction en politique. Là ça devient vulgaire. Nous, on a le droit, mais eux je ne crois pas", a-t-il conclu.