VIDÉO - Kad Merad dans "Un Triomphe" : "C'était facile pour moi de jouer un galérien"

C'est une histoire incroyable… Mais vraie. Dans Un triomphe, qui sort ce mercredi dans les salles, Kad Merad joue le rôle d'un acteur en galère qui accepte d'animer un atelier de théâtre dans une prison. Étonné par le talent des détenus, il décide de monter une pièce sur une véritable scène. Une aventure folle inspirée de l'histoire vraie de Jan Jönson, un comédien suédois qui a monté En attendant Godot de Samuel Beckett avec les détenus d'une prison de haute sécurité en 1985. Un rôle en or pour Kad Merad qui s'est beaucoup identifié à son personnage.

Un triomphe est inspiré d'une histoire vraie : ça donne une saveur particulière au film ?

Oui, ça donne une saveur particulière même si ce n'est pas vraiment un biopic. On ne raconte pas la vie d'un homme. On a un peu transformé et adapté son histoire à la France aujourd'hui. Mais quand on pense que ce type-là, il a vraiment vécu cette histoire, ça ajoute de l'émotion au film.

Jouer un acteur raté quand on est une star, ça fait quoi ?

J'aime bien le mot star. Nabila est une star, non ? Aujourd'hui les influenceurs sont plus célèbres que nous. Je veux bien moi porter des sacs à main et me photographier, mais ce n'est pas comme ça que je vois le travail. Je suis connu, donc ça fait peut-être de moi une star. Mais être célèbre ce n'est pas le plus important, moi ce qui me motive, c’est l'envie. Je suis encore flatté aujourd'hui quand un metteur en scène m'appelle et me dit qu'il a pensé à moi pour un rôle.