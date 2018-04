Kad Merad est à l'affiche du nouveau film "Comme des rois"

Le comédien Kad Merad illustrera le personnage de Joseph, un père de famille qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le film "Comme des rois" relate l'histoire de cet homme qui, pour survivre, décide de monter avec son fils Micka une petite arnaque de porte-à-porte. Ce dernier aspire cependant à une autre vie bien loin de son père et de toute cette supercherie.



