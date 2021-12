Découvrez la photo de famille de Kate et William pour leur carte de Noël

C'est un cliché qui va réchauffer le cœur des Britanniques. Alors que la famille royale a traversé une année compliquée, faite de querelles avec Meghan et Harry, Kate et William ont publié leur traditionnelle photo de famille pour les fêtes de fin d’année. "Ravis de partager une nouvelle image de la famille, qui figure sur la carte de Noël de cette année", a écrit le couple sur Instagram en légende d'une photo où ils posent en tenues d'été avec leurs trois enfants George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis 3 ans, dans un paysage rocheux.

"Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de partager une nouvelle photo de leur famille", indique Kensington Palace dans un communiqué. "La photographie, qui figure sur la carte de Noël de Leurs Altesses Royales cette année, montre le duc et la duchesse avec leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis en Jordanie plus tôt cette année".