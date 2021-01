Kendji Girac annonce la naissance surprise de sa fille

Une annonce qui a surpris de nombreux fans de Kendji. Le gagnant de la saison 3 de "The Voice" qui n'a jamais confirmé qu'il était en couple, n'a pas non plus officialisé la grossesse de sa compagne, même si la rumeur courait depuis un moment. Va-t-il profiter de cet heureux événement pour enfin lever le voile sur l'identité de celle qui partage sa vie ?

Pour une surprise, c'est une surprise. Kendji Girac a annoncé ce jeudi sur son compte Instagram qu'il était devenu papa d'une petite fille. "Quand l'amour prend vie... Bienvenue à ma princesse EVA ALBA que j'aime plus que tout ! 26/01/2021" a écrit le chanteur en légende d'une photo en noir et blanc des pieds du nourrisson qu'il tient dans ses mains.

Très discret sur sa vie privée, le chanteur qui avait joué les coachs dans la dernière saison de "The Voice Kids", avait avoué à l'époque qu'il avait plus de difficulté à parler aux enfants que ses camarades qui étaient eux-mêmes parents. "Les autres ont une façon plus naturelle de parler aux enfants. Moi, je suis le 'bon copain'. J'ai plus de mal à faire preuve d'autorité", expliquait-il à Télé 7 Jours.

"Des enfants, j'en ai plein à la maison. Une véritable équipe de foot. J'ai le temps encore", expliquait-il, sans pour autant faire une croix sur la paternité. "Ce qui est sûr, c'est que je transmettrai mon amour de la musique à tous mes enfants, et ils en feront ce qu'ils voudront."