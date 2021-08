Kendji Girac chante pour sa fille Eva, 6 mois, dans une tendre vidéo sur Instagram

Guitare en main, le jeune papa de 25 ans interprète une version gypsy en espagnol du tube de Claude François "Comme d’habitude". Si le visage de la fillette est à contre-jour, on peut la voir dodeliner et lever les mains. Comme pour faire signe qu’elle apprécie ce moment de partage musical avec son père.

Il avait promis qu’on "ne la verrait pas". Mais Kendji Girac a visiblement changé d’avis. Le chanteur repéré dans "The Voice" a présenté sa fille Eva à ses abonnés Instagram dans une tendre vidéo en noir et blanc, dans laquelle il fait ce qu’il sait faire de mieux. De la musique.

C’est sur le même réseau social que Kendji Girac a annoncé la naissance de "sa princesse" le 26 janvier dernier. Il avait alors partagé une photo en noir et blanc des pieds de sa petite Eva Alba. Sans rien dire de l’identité de sa compagne. "Quand l'amour prend vie... Je t’aime plus que tout", avait-il écrit à l’intention de son premier bambin. À Midi Libre cet été, il confiait être "un papa protecteur mais surtout inquiet".

"À chaque fois qu’il se passe quelque chose, j’ai peur et ça fait des sensations vraiment énormes au niveau du ventre. Du coup on va vite chez le docteur, aux urgences ou j’appelle la mama pour lui demander ce qu’il faut faire. Ce sont des inquiétudes que je ne connaissais pas avant. Mais maintenant, elles sont là très souvent", reconnaissait-il. Coach dans la dernière saison de "The Voice Kids", Kendji Girac n’a jamais caché ses envies de paternité. "Ce qui est sûr, c'est que je transmettrai mon amour de la musique à tous mes enfants, et ils en feront ce qu'ils voudront", assurait-il à Télé 7 Jours l’an dernier. Une promesse à lui-même qu’il a tenue. Pour le plus grand bonheur de sa fille et des internautes, sous le charme de cet instant père-fille.