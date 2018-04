Keukenhof: les tulipes offrent un spectacle extraordinaire

Keukenhof est le plus grand parc florale du monde. Chaque année, il offre un spectacle merveilleux à ses visiteurs venus des quatre coins de la planète. Dans ce parc, quand les 800 variétés de tulipes fleurissent, le paysage qui en résulte est à couper le souffle. Plantées à la main, celles-ci font la fierté des jardiniers qui en prennent soin chaque jour. Leur parfum associé à leurs différentes couleurs créent une ambiance romantique à souhait.



