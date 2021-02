Kim Kardashian et Kanye West, c'est fini : la star de télé-réalité a officiellement demandé le divorce

Kim Kardashian et Kanye West, c'est terminé. La star américaine de téléréalité a officiellement demandé le divorce, après des semaines de spéculation sur une probable séparation, a indiqué ce vendredi une porte-parole à l'AFP, confirmant les informations de plusieurs médias américains. Selon le site américain TMZ, Kim Kardashian demande la garde partagée de leurs quatre enfants, North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm (19 mois), ce à quoi son mari serait consentant.

Cette procédure de divorce met fin à près de sept années de vie commune. Le couple s'était marié en mai 2014 à Florence, en Italie. Les relations entre les deux personnalités avaient commencé à se gâter mi-2020, lorsque Kanye West a lancé sa campagne présidentielle. Ses prises de position et ses comportements embarrassants avaient froissé Kim Kardashian. Il avait notamment raconté lors d'un meeting, en larmes, comment il avait voulu que son épouse avorte de leur premier enfant, North, avant d'inonder son compte Twitter de messages erratiques où il s'attaquait à sa belle-mère Kris Jenner, mais également à la mère de ses enfants. Les troubles bipolaires du rappeur, de plus en plus présents avaient encore davantage compliqué leur relation. Si bien que Kanye West et Kim Kardashian vivaient déjà séparément depuis plusieurs mois.