Kim Kardashian et Kanye West : le divorce serait imminent

Cela fait des mois que la rumeur est persistante. D'après de nombreux médias américains, Kim Kardashian et Kanye West seraient sur le point de divorcer. C'est Page Six qui a lâché la bombe, mardi 5 janvier. D'après eux, la star de téléréalité aurait engagé Laura Wasser, l'avocate spécialisée dans le divorce des stars à Hollywood. "Ils restent discrets, mais ils ont terminé", a fait savoir une source qui croit savoir que le couple est en pourparlers.

Il faut dire que rien ne va plus pour le couple, qui s'était marié en grandes pompes en mai 2014 à Florence, en Italie. Parents de North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (bientôt 3 ans) et Psalm (1 an et demi), ils ne vivent plus ensemble depuis plusieurs mois. Kim Kardashian, 40 ans, qui ne porte plus son alliance, est à Los Angeles auprès de sa famille tandis que le rappeur de 43 ans s'est réfugié dans son ranch de 14 millions de dollars du Wyoming. Ils n'ont pas passé les fêtes de Noël ensemble, comme on a pu le voir sur les clichés postés par Kim sur Instagram.