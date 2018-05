Kimberly Kitson Mills : "J'ai toujours rêvé d'être chanteuse... C'était vraiment mon rêve de gamine"

Kimberly Kitson Mills, chanteuse du groupe Kimberose, est la nouvelle diva de la soul. Timide, l'artiste française de 26 ans, née d'un père anglais et d'une mère ghanéenne, n'a osé sauter le pas qu'avec l'encouragement de son compagnon guitariste. Elle a tenté un passage furtif dans l'émission "Nouvelle Star" en 2014 et cartonne actuellement avec son premier album "Chapter One". Le groupe est en tournée dans toute la France jusqu'en juillet et sera en concert à La Cigale, à Paris, le 28 mai prochain.



Ce lundi 15 mai 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle du groupe Kimberose. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 15/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.