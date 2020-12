Alexandra remporte "Koh-Lanta" : comment la Wonder Woman de l'Est a construit sa victoire

Elle était la dernière femme en lice en finale de Koh-Lanta : les 4 Terres. Alexandra Pornet, 35 ans, a eu beau tomber la première des poteaux, c'est elle a qui a remporté l'émission face à Brice, qui avait choisi de l'emmener à ses côtés face au vote du jury final, persuadé qu'il aurait plus de chances que contre Loïc, le chouchou des téléspectateurs. Il a eu tort puisque son adversaire l'a emportée par 7 voix contre 5.

C'est l'épilogue d'un parcours étonnant où la jeune femme a d’abord fait partie de la dream team de l’Est avec le regretté Bertrand-Kamal, avant de manœuvrer habilement après la réunification pour ne jamais se retrouver sur la sellette. Et pourtant… Quasi-aphone en arrivant aux Fidji, où elle souffrait d’une angine, d’une otite et d’une bronchite, cette fan autoproclamée de Wonder Woman était la candidate idéale à un départ prématuré !

Contrairement à la teigneuse Hadja qui ne pouvait pas l’encadrer au début de l’aventure, à l’énergique Alix ou à l’ingénue Lola, la comptable de l’Ain n’a jamais attiré tous les regards sur elle. En revanche, elle s’est rendue indispensable auprès de ses camarades grâce à son indéniable maîtrise lors des épreuves les plus complexes. "Je ne sais pas si je suis cataloguée comme la cérébrale de la saison. Mais c’est vrai que j’aime bien me creuser les méninges", nous confiait-elle dans l'interview ci-dessus.