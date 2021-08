"Koh-Lanta" : Alix raconte son "coup de foudre" avec Mathieu sur le tournage

C’EST L’AMOUR À LA PLAGE – Concurrente de l’édition all stars du jeu qui démarre le 24 août sur TF1, la jeune femme a officialisé dans "Gala" son histoire avec son partenaire d’aventure de la saison diffusée l’été dernier.

Ils sont venus chercher le grand frisson. Ils sont repartis avec le plus universel de tous, l’amour. Certains aventuriers de Koh-Lanta ont rencontré leur moitié lors du tournage du jeu d’aventure de TF1. Un lieu qui semble de prime abord pas franchement propice aux rencontres. Et pourtant… Après Candice et Jérémy, puis Jesta et Benoît, un autre couple né sur une île du bout du monde entre deux épreuves d’immunité vient d’officialiser sa relation. Candidats de la 21e saison de l’émission, Alix et Mathieu aussi sont amoureux et ne s’en cachent plus.

On était nature-peinture sur l’île, mais on s’est plu - Alix dans "Gala"

C’est la jeune femme qui a vendu la mèche dans le magazine Gala cette semaine. "Quand je suis arrivée sur l’édition Les 4 Terres, j’ai eu un coup de foudre pour Mathieu. En rentrant, on s’est mis ensemble. Et ça dure depuis un an. On était nature-peinture sur l’île, mais on s’est plu. Du coup, on s’est dit que le retour à la vie normale ne pouvait que bien se passer", explique-t-elle. De quoi mettre fin aux spéculations des internautes.

Depuis plusieurs mois maintenant, Alix et Mathieu jouent au chat et à la souris avec leurs abonnés Instagram. Les deux anciens aventuriers de l’équipe Sud s’étaient notamment retrouvés en Guadeloupe en décembre puis en Polynésie en mai. Mais sans jamais s’épancher sur la nature de leur relation. La participation de la coach sportive à la saison all stars Koh-Lanta, la légende pourrait amener l’ultra-trailer professionnel à lui afficher davantage son soutien sur les réseaux sociaux. Une aventure qu’ils vivront à deux, mais de l’autre côté de l’écran cette fois-ci.

Delphine DE FREITAS

