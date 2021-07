"Koh-Lanta" : Clémence Castel fait son coming-out et présente sa compagne Clémence Castel a retrouvé l'amour auprès d'une femme. − AFP

SURPRISE – La championne emblématique de "Koh-Lanta" a fait son coming-out ce dimanche sur Instagram. L'ex-compagne de Mathieu Johann a révélé être en couple avec une femme.

"Une photo vaut mieux que mille mots". C'est avec ces mots que Clémence Castel a annoncé la grande nouvelle à ses fans sur Instagram. La championne de "Koh-Lanta" qui a remporté deux éditions a révélé qu'elle était en couple avec une femme. "Voilà environ deux ans que j’ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd’hui... Une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi...", a écrit la jeune femme en légende d'une photo où elle pose radieuse aux côtés de sa compagne.

Il y a 2 ans, Clémence Castel et Mathieu Johan se séparaient après 12 ans d'amour et deux enfants. C'est l'ancien candidat de la "Star Academy" qui avait annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, précisant par la suite que c'était Clémence qui avait décidé de partir et de changer de vie après avoir rencontré quelqu'un d'autre.

"Beaucoup d’entre vous, j’en suis sûre, comprendront, feront preuve d’indulgence et d’ouverture d’esprit... Je vous remercie par avance du fond du cœur", poursuit Clémence. "Et puis il y aura certainement aussi ceux qui jugeront, critiqueront, rabaisseront... À ceux-là... Je leur souhaite simplement de vivre un amour aussi fort, pur et sincère que celui que je vis aujourd’hui", lance la jeune femme de 36 ans qui explique qu'elle ne renie rien de sa vie passée qui lui a donné "les deux plus beaux enfants du monde" qu'elle "aime plus que tout".

"L’important à mes yeux étant d’écouter et de faire confiance à cette petite voix dans notre tête, qui nous guide vers qui nous sommes vraiment et ce qui est réellement bon pour nous...", conclut-elle.

Rania Hoballah

