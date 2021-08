"Koh-Lanta" fêtera ses 20 ans dès le mardi 24 août avec une saison all stars

ÉVÉNEMENT – TF1 donnera le coup d'envoi de la saison anniversaire de son célèbre jeu d'aventure le 24 août prochain à 21h05 avec "Koh-Lanta, la légende". On vous dit tout sur cette édition qui promet d'être exceptionnelle.

C'est une saison qui s'annonce grandiose. Pour fêter les 20 ans de "Koh-Lanta", TF1 diffusera une édition all stars dans laquelle vingt candidats emblématiques du programme seront de retour pour un affrontement ultime. "Parmi les 380 candidats qui ont participé à 'Koh-Lanta', nous avons pris la crème de la crème, balayant les générations et les profils", a confié Denis Brogniart lors de la présentation du programme à la presse. Du côté des femmes, on retrouvera donc Clémence, Coumba, Jade, Christelle, Karima, Candice, Clémentine, Cindy, Alexandra et Alix. Pour les hommes, ce sera Patrick, Freddy, Claude, Laurent Maistret, Teheiura, Ugo, Philippe, Namadia, Maxime et Sam.

"Nous voulions surprendre le public et déstabiliser les aventuriers", admet Alexia Laroche-Joubert, présidente de la société de production Adventure Line Productions (ALP) et productrice de l'émission. "Il fallait sortir de leur zone de confort les vieux briscards de l'aventure ! Il y aura de la survie extrême et des épreuves encore plus difficiles". La surprise ne s'arrête pas là, car l'émission quitte son traditionnel rendez-vous du vendredi pour une diffusion le mardi soir à 21h05, dès le 24 août.

Sur le camp, pas de riz, juste deux machettes...

Tournée en Polynésie, "Koh-Lanta, la légende" s'annonce palpitante et chaque épisode promet une surprise. À peine arrivés sur l'île, les aventuriers, séparés en deux groupes (d'un côté les hommes, de l'autre les femmes), débuteront le jeu avec une épreuve d'immunité. Les deux gagnants de chaque groupe auront un collier d'immunité tandis que les deux moins bons partiront avec une voix contre eux lors du premier conseil, à l'issue duquel deux participants seront éliminés. Petite difficulté supplémentaire : il n'y aura pas de jeu de confort en ce début d'aventure.

Quant aux conditions de vie, elles seront spartiates. Les aventuriers n'auront pas de riz sur le camp, juste deux machettes à disposition. "On cherche des légendes qui sauront faire preuve de ténacité, de sportivité et de dépassement de soi dans cet ultime affrontement", poursuit Alexia Laroche-Joubert. "Ils seront partenaires de galère et ils devront cohabiter tout en sachant qu'ils sont adversaires", renchérit Julien Magne. "Et pour la première fois de l'histoire du jeu, les aventuriers auront un choix à faire qui sera déterminant pour la suite de l'aventure", explique le directeur des programmes d'ALP, sans en dévoiler plus. "Ma crainte était d'avoir des aventuriers blasés, mais ils ne l'ont jamais été. Ils m'ont tous avoué qu'on les a bien eus avec cette édition !", confie Denis Brogniart.

Rania Hoballah

