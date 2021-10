"J’ai tellement honte" : Coumba s’excuse auprès de Candice après l’épisode 5 de "Koh-Lanta : la légende"

J’ai été exécrable et pas correct envers toi et j’en suis désolé ma poupée

J’ai été exécrable et pas correct envers toi et j’en suis désolé ma poupée - Coumba

Sur Instagram, Coumba a publié jeudi un long mea culpa au sujet de son "plus grand regret" sur cette saison all-stars. "J’ai tellement honte de moi. Tu m’as fait confiance et je t’ai trahi", écrit-elle à Clémence. "Tu comptais sur moi et je n’ai pas été à la hauteur. Cette aventure rend folle, fait perdre la lucidité et j’ai pas réfléchi… Cela fait 4 mois que nous sommes rentrés de l’aventure et il n’y pas eu un jour où je n’ai pas regretté mon comportement vis-à-vis de toi."

"Je ne pourrais jamais rattraper ce que j’ai fait mais je ferai tout pour me faire pardonner et me racheter même si cela doit durer toute ma vie", assure Coumba. "J’ai été exécrable et pas correct envers toi et j’en suis désolé ma poupée. Je t’adore ma belle, tu es tellement extraordinaire. Pardonne-moi."