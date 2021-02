L’acteur canadien Christopher Plummer est mort à l’âge de 91 ans

En 2010, Christopher Plummer était devenu à 82 ans le lauréat le plus âgé de l’histoire des Oscars grâce à son rôle de père homosexuel dans le délicat Beginners de Mike Millers avec Ewan McGregor. Le couronnement tardif d’une carrière démarrée sur les chapeaux de roues en 1956 dans La Mélodie du bonheur de Robert Wise, où il incarnait l’élégant capitaine Georg von Trapp, faisant virevolter Julie Andrews dans ses bras. Le comédien est décédé ce vendredi à l’âge de 91 ans à son domicile dans le Connecticut, auprès de sa compagne Elaine Taylor, avec laquelle il a été marié pendant plus de 50 ans.

"Chris était un homme extraordinaire qui aimait et respectait sa profession avec des manières à l’ancienne, de l’autodérision et l’amour de la musique des mots", a déclaré aux médias anglo-saxons Lou Pitt, son manager de longue date. "C’était un trésor national qui revendiquait ses racines canadiennes. À travers son art et son humanité, il a touché nos cœurs et sa vie légendaire perdurera à travers les générations. Il sera avec nous pour toujours." Les causes de son décès n'ont pas été précisées.