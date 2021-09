L'acteur de "The Wire" Michael K. Williams retrouvé mort à 54 ans

Au Panthéon des séries télévisées, "The Wire", tournée entre 2002 et 2008, fait figure de référence. Tout au long de ses cinq saisons dans la vie des gangs de Baltimore, Michael K. Williams y incarnait le rôle central d'Omar Little, délinquant revanchard, redouté, mais marginalisé notamment à cause de son homosexualité assumée.

Sa balafre, qui barrait son visage de haut en bas, avait fait de lui l'un des brigands les plus mémorables du petit écran. Le corps de l'acteur Michael K. Williams, 54 ans, a été retrouvé sans vie dans son appartement de New York lundi 6 septembre, d'après des sources policières citées par les médias américains. Sa famille a confirmé l'information peu après.

"C'est un combat de tous les jours pour moi, mais je me bats", affirma-t-il en 2017 dans une interview au New York Times .

Lundi, dans la foulée de l'annonce de sa mort, l'acteur Wendell Pierce, alias Bunk dans "The Wire", a rendu un vibrant et long hommage son ancien comparse de tournage. Selon lui, l'acteur était "un homme immensément talentueux avec la capacité de donner une voix à la condition humaine en décrivant la vie de ceux dont l'humanité est rarement élevée". De nombreuses stars lui ont également rendu hommage sur les réseaux sociaux, louant son talent et sa gentilesse.

Après le succès de "The Wire", Michael K. WIlliams a continué à jouer dans des sitcoms à succès, dont "Broadwalk Empire" et plus récemment dans "Lovecraf Country", pour lequel il a reçu l'Emmy Awards du meilleur second rôle en 2021. Il est apparu dans de nombreux long-métrages, notamment "Gone Baby Gone" et "Twelve Years A Slave".