L’acteur Elliot Page et sa compagne annoncent leur divorce

Fin 2020, la star de la série The Umbrella Academy sur Netflix avait fait la une de l’actualité en effectuant son coming-out transgenre, un fait encore rare à Hollywood pour une personnalité de premier plan. Connu jusque-là sous le patronyme d’Ellen Page, l’acteur expliquait se prénommer désormais Elliot.

"J'adore être trans. Et j'adore être queer. Et plus je me serre fort contre moi-même, plus je me rapproche de moi-même, plus je rêve, plus mon cœur grandit, et plus je m'épanouis", expliquait-il dans un message publié sur les réseaux sociaux le 1er décembre. Quelques jours plus tard, l'acteur postait son premier cliché en tant qu'Elliot.