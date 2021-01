L'acteur Jean-Pierre Bacri est mort à l'âge de 69 ans

Après un premier rôle dans Le Toubib avec Alain Delon, il est repéré en 1981 dans Le Grand Pardon d'Alexandre Arcady. Il va dès lors mener une double carrière d'acteur au cinéma et de dramaturge au théâtre, avant de rencontrer un immense succès en 1993 avec Cuisines et Dépendances, l'adaptation de la pièce qu'il avait écrite avec Agnès Jaoui, récompensée par le Molière de l'auteur.

En 1997, leur nouvelle collaboration avec Alain Resnais sur On connaît la chanson leur vaut un troisième César du scénario mais aussi le César du meilleur second rôle masculin pour Jean-Pierre Bacri qui cultive dès lors son image de grincheux à la répartie cinglante. Déjà irrésistible dans Didier avec Alain Chabat, il donne la réplique à Catherine Deneuve dans Place Vendôme et Kennedy et moi.