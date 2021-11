Jennifer Lawrence nue dans le magazine de Jean-Marie Bigard : "Mon traumatisme existera pour toujours"

Si deux Américains de 29 et 36 ans ont été condamnés à 9 et 18 mois de prison, les clichés n’ont jamais vraiment disparu des serveurs mondiaux. "Tout le monde peut regarder mon corps nu sans mon consentement, à n’importe quel moment de la journée", explique l’actrice dans Vanity Fair. "Quelqu’un en France vient de les publier. Mon traumatisme existera pour toujours", assure-t-elle.

C’est une épreuve qui ne la quittera pas. Et qu’elle évoque sept ans plus tard avec la même tension. En 2014, un hacker s’infiltrait dans le compte iCloud de plusieurs célébrités dont Jennifer Lawrence. Ses fichiers les plus privés, dont des photos d'elle nues, se sont retrouvés sur Internet sans qu'elle ne puisse rien y faire.

La personne en question n’est pas nommée par Jennifer Lawrence. Mais il s’agit de Jean-Marie Bigard, qui, en juillet dernier, partageait fièrement cinq des clichés en question dans un magazine qui porte son nom, hors-série du magazine érotique King. On vous passera les légendes graveleuses et absolument immondes qui accompagnaient les photos volées. Les réseaux sociaux s’étaient indignés de cette publication qui n’est pas restée impunie. Bigard Magazine et sa société éditrice, Medialyd, ont été condamnés en octobre à verser 20.000 de dommages et intérêts à l’actrice américaine.