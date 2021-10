Muriel Robin révèle avoir été victime d'agression sexuelle à l'âge de 12 ans

Elle n'en avait jamais pas parlé auparavant. Invitée sur France Inter ce mardi 26 octobre, Muriel Robin a confié avoir été victime d'une agression sexuelle et d'une tentative de viol quand elle était plus jeune. Très engagée contre les violences faites aux femmes, la comédienne est revenue sur ces expériences douloureuses.

"On ne parle pas. Si on prend dix femmes - j'ai fait l'expérience plusieurs fois - de la moindre petite chose à la chose plus grave, il y en a toujours plus de la moitié qui lève la main. J'en suis de cette moitié des femmes. Ce qui fait quand même beaucoup...", a débuté Muriel Robin qui incarne une femme dont le compagnon est accusé de viol dans Doutes, la fiction d'Arte dont la diffusion est prévue le 5 novembre.