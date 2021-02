L’actrice Evan Rachel Wood affirme avoir été "abusée" par le rockeur Marilyn Manson

En 2016, la jeune femme révèle au magazine Rolling Stone avoir été violée à deux reprises par un proche, sans citer de nom. Deux ans plus tard, elle témoigne devant la Commission des affaires judiciaires du Congrès américain. Avec trois autres femmes, elle se présente comme une victime de violences conjugales, physiques et psychologiques. La presse spécule sur l’identité de son agresseur. Mais il faudra encore cinq ans à la star de la série Westworld pour révéler son identité.

"Le nom de mon agresseur est Brian Warner, aussi connu du monde entier en tant que Marilyn Manson", écrit-elle ce lundi matin dans un post Instagram. "Il a commencé à s’occuper de moi lorsque j’étais adolescente et il a abusé de moi de manière horrible pendant des années. Il m’a lavé le cerveau et manipulé pour me soumettre. J’en ai assez de vivre dans la peur de la vengeance, de la calomnie ou du chantage. Je suis ici pour exposer cet homme dangereux et interpeller les professions qui l’ont laissé agir, avant qu’il détruise d’autres vies. Je me tiens aux côtés des nombreuses victimes qui ne veulent plus rester silencieuse."