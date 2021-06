L'actrice métisse Rachel Zegler est la nouvelle Blanche-Neige de Disney

"Les capacités vocales de Rachel ne sont que le début de ses dons. Sa force, son intelligence et son optimisme feront partie intégrante de la redécouverte de la joie de ce conte de fées classique de Disney", a commenté le réalisateur Marc Webb, à qui l’on doit la comédie romantique 500 jours ensemble et la saga Spider-Man avec Andrew Garfield. Ce nouveau Blanche-Neige, en développement depuis 2016, sera un film musical qui comprendra une flopée de chansons inédites. Des titres qui seront composés par le duo Benj Pasek et Justin Paul, déjà à l’origine des tubes de La La Land, The Greatest Showman et le musical à succès de Broadway Cher Evan Hansen – dont l’adaptation est attendue au cinéma le 1er décembre.