Christophe Beaugrand est un animateur que les téléspectateurs de TF1 connaissent pour "50 minutes Inside" et "Secret Story". À l'occasion du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, il proposera ce samedi 19 mai 2018, entre 16h55 et 17h55, un "50 minutes Inside" exceptionnel, en direct. Cette programmation spéciale sera consacrée aux festivités qui auront lieu au château de Windsor.