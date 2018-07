L'ail blanc célébré en Lomagne

En gousses, en tresses ou même en sacs entiers, les visiteurs profitent de la fête de l'ail blanc à Beaumont-de-Lomagne pour faire des réserves. C'est sa production qui en fait sa particularité. En effet, les producteurs de ce condiment suivent encore un processus très traditionnel. Il sert à relever presque tous les plats et garantit également une bonne santé.



