"L'amour flou" : séparés sous le même toit !

À découvrir en salles mercredi 10 octobre, "L'amour flou" propose une solution aux parents divorcés qui veulent préserver leurs enfants. Les acteurs Philippe Rebbot et Romane Bohringer ne sont pas allés chercher bien loin. Ils se sont tout simplement inspirés de leur vie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.