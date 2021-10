L'ancien vice-président de TF1 et ex-président de LCI Étienne Mougeotte est décédé

Il était l'un des dirigeants les plus emblématiques de TF1. Etienne Mougeotte, ancien vice-président de notre antenne et ex-président de LCI, est décédé à l'âge de 81 ans, a-t-on appris ce jeudi.

Gilles Pélisson, PDG du groupe TF1, a salué "un homme de médias hors norme". "A la fois journaliste, chef d’entreprises, créateur", il a, "avec Patrick Le Lay, réinventé la télévision et incarné le développement de TF1 et son succès inégalé", a-t-il salué. "L’annonce de son décès est une immense tristesse pour moi ainsi que, pour le comité exécutif du groupe et les milliers des collaborateurs qui ont travaillé avec lui."

"L’ensemble des équipes de TF1 s’associent à moi et adressent leurs condoléances et leurs pensées les plus chaleureuses à sa famille et à ses proches", a ajouté Gilles Pélisson.