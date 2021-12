L’ancienne manageuse des Kardashian a été assassinée, son petit ami arrêté

Elle a compté parmi ses clients les noms les plus célèbres de Hollywood. De Nicki Minaj à Kanye West, en passant par les Kardashian dont elle gérait les affaires et les finances. Portée disparue le 22 décembre, Angela Kukawski a été retrouvée morte le lendemain à Simi Valley, près de Los Angeles.

Les enquêteurs pensent que l’homme de 49 ans a tué sa compagne de 55 ans dans leur maison de Sherman Oaks avant de "la placer à l’intérieur de sa voiture" et de conduire le véhicule dans la ville voisine. Mère de cinq enfants, Angela Kukawski était très appréciée des célébrités avec qui elle travaillait. "Angie était une personne gentille et merveilleuse. Elle manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connue", indiquent ses collègues de l’agence Boulevard Management.

Dans story Instagram, Nicki Minaj a salué "la personne la plus travailleuse, la plus fiable et la plus douce que vous puissiez connaître". "Tu ne méritais pas ça, Angela. Mon cœur se brise pour tes enfants. Repose en paix", écrit-elle à propos de son amie. Branché en permanence sur les réseaux sociaux, c’est dans un communiqué au magazine People que le clan Kardashian-Jenner a réagi. "Angela était vraiment la meilleure. Elle prenait soin de chacun d’entre nous et a fait se produire des choses qui étaient impossibles", souligne notamment le texte. La police de Los Angeles a lancé un appel à témoins pour faire avancer le dossier.