L'Auberge de la Jasserie, un lieu chargé d'histoire

La cloche de la Jasserie, au Bessat, donne le signal aux randonneurs qu'après une longue marche un repas réconfortant les attend. Réputée pour son hospitalité et offrant une cuisine généreuse, l'Auberge de la Jasserie attire des cycliques, des promeneurs et de simples nostalgiques. Chargé d'histoire, l'établissement a vu défilé des générations de visiteurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.