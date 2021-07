Qui est l'auteur de la statue en hommage à Diana inaugurée jeudi ?

Il met son art au service des autres depuis près de quatre décennies. Mais sa dernière création en date risque d’être celle que le public scrutera le plus. Ian Rank-Broadley a été désigné par le prince Harry et le prince William pour réaliser une statue de la princesse Diana, décédée en août 1997 à Paris dans un accident de voiture.

"Cela fait 20 ans que notre mère est décédée et le temps est venu de reconnaître son impact positif sur le Royaume-Uni et autour du monde avec une statue permanente. Notre mère a touché tant de vies. Nous espérons que cette statue va aider ceux qui visitent Kensington Palace à réfléchir à sa vie et son héritage", écrivaient-ils les fils de Lady Di lors de l’annonce de la commande de la statue il y a quatre ans. Un comité de six personnes, dont la soeur de la défunte Lady Sarah McCorquodale, a ensuite été réuni par les deux princes afin de s'accorder sur le choix d'un sculpteur et de lever des fonds privés pour la réalisation de la statue.