L’ex-petit ami de l’actrice Hayden Panettiere ira en prison pour l’avoir frappée

L'actrice américaine Hayden Panettiere lors d'une interview pour la série "Nashville" en 2017.

JUSTICE – inculpé en juillet, Brian Hickerson a écopé de 45 jours de prison ce mardi 20 avril devant un tribunal de Los Angeles pour des faits de violences conjugales perpétrés contre la star de la série "Nashville".

C’est l’épisode final d’un cauchemar qui aura duré un an et demi. Brian Hickerson, l’ancien petit-ami de l’actrice Hayden Panettiere, a été condamné à 45 jours de prison pour violences conjugales. L’homme de 31 ans n’a pas contesté les chefs d’inculpation devant un tribunal de Los Angeles ce mardi et devra exécuter sa peine dès le 7 mai. Il a aussi écopé de quatre ans de mise à l’épreuve et n’aura plus le droit d’approcher son ex-compagne pendant cinq ans, rapporte People auprès de qui l’avocat de l’accusé n’a pas souhaité s’exprimer.

Hayden Panettiere a commencé à fréquenter Brian Hickerson en 2018, peu après sa rupture avec le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko qui est le père de sa fille Kaya née en 2014. Les premières accusations de violences émergent au printemps 2019. L’aspirant acteur est arrêté à Los Angeles après une violente altercation avec la jeune femme, qui présente des marques rouges sur son cou. L’homme est relâché contre une caution de 50.000 dollars mais l’héroïne de la série Nashville refuse de porter plainte.

Je suis prête à jouer mon rôle pour m’assurer que cet homme ne blesse jamais plus personne - Hayden Panettiere en juillet 2020

Hickerson est pourtant mis en examen quelques jours plus tard. Le dossier médical, dont la presse a révélé de larges extraits, est accablant. Lors de l’intervention de la police, Hayden Pannettiere portait déjà les marques d’une précédente agression, lors d’un séjour récent à Porto Rico. Le soir du drame, son compagnon l’aurait frappée deux reprises, la laissant le nez en sang, le cou et les joues recouverts d’ecchymoses. Alors qu’il risquait quatre ans de prison, la justice clôt le dossier en septembre 2019. Au grand dam des proches de l’actrice qui n’a jamais cessé de le fréquenter.

Face caméra, Hayden Panettiere assure que tout va bien entre elle et son petit ami. Mais en coulisses, beaucoup affirment qu’elle a "perdu le contrôle". En février 2020, Hickerson est à nouveau arrêté pour lui avoir assené un coup de poing le jour de la Saint-Valentin. Un déclic pour la comédienne de 30 ans popularisée par la série Heroes qui finit par raconter son histoire. Elle dénonce les violences dont elle a été victime aux autorités compétentes du Wyoming, de Los Angeles et de Santa Monica où se sont produits les abus pendant un an et demi. Avant de livrer un poignant témoignage au public.

"Je raconte la vérité sur ce qui m’est arrivé dans l’espoir que mon histoire donne la force à d’autres qui se trouvent dans des relations abusives d’obtenir l’aide dont ils ont besoin et qu’ils méritent", écrit-elle dans un communiqué publié sur Instagram en juillet 2020. "Je suis prête à jouer mon rôle pour m’assurer que cet homme ne blesse jamais plus personne. Je suis reconnaissante envers mes soutiens qui m’ont aidée à trouver le courage de retrouver ma voix et ma vie", insiste-t-elle. Épaulée par son ancien fiancé et leur fille de 6 ans, Hayden Panettiere poursuit pas à pas sa reconstruction. "Elle est dans un merveilleux état d’esprit", confiait un ami à People le mois dernier, évoquant même "plusieurs projets en cours".

Delphine DE FREITAS