L'exposition Pierre et Gilles à Paris jusqu'au 10 mars !

L'exposition Pierre et Gilles est ouverte jusqu'au 10 mars à la galerie Templon à Paris, avec libre accès au public. Le duo d'artistes plasticiens crée des tableaux uniques depuis 40 ans. En effet, ils impriment des photos de personnes, célèbres ou non, pour ensuite peindre dessus. Découvrez en images les œuvres que vous pourrez retrouver à l'exposition.



Ce mardi 13 février 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle de l'exposition Pierre et Gilles. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 13/02/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.